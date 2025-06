Vrečko v odgovoru na interpelacijo zavrača vse očitke ter pojasnjuje, da so obtožbe neutemeljene RTV Slovenija Vlada se je na dopisni seji seznanila z odgovorom na interpelacijo, ki je bila vložena zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, in podprla odgovor ministrice. Ministrica za kulturo v celoti zavrača navedbe in očitke v interpelaciji.

Sorodno