Dva milijona za spomenik osamosvojitve: objavili natečaj 24ur.com Ministrstvo za obrambo je objavilo natečaj za spomenik osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani. Predvideni stroški znašajo dva milijona evrov. "Spomenik naj združuje državo, ljudi in njihove dosežke, izraža naj odprtost, medsebojno spoštovanje in zaupanje," so zapisali v razpisu. Natečaj se izteče oktobra.

