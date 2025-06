V Gazi ubitih še najmanj 57 iskalcev pomoči. V zadnjih 24 urah najmanj 120 smrtnih žrtev. RTV Slovenija Izraelske sile so v Gazi po podatkih lokalnega ministrstva za zdravje od jutra ubile najmanj 57 ljudi, ki so iskali pomoč, ranile pa so jih več kot 360. V zadnjih 24 urah je izraelska vojska v Gazi ubila najmanj 120 ljudi, 474 je bilo ranjenih.

