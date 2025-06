Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok je danes kot pričo zaslišala Marijo Šiško, ki dvomi, da so trije otroci, ki jih je rodila v 70. letih v novomeški bolnišnici, umrli takoj po rojstvu, kot so ji rekli. V prepričanju, da so otroci živi, jo utrjuje dejstvo, da so se vsi rodili brez zapletov. Šiško je v 70. letih minulega stoletja rodila pet ...