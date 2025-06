Na uradu za Slovence po svetu sprejeli štipendiste iz ZDA in Argentine RTV Slovenija Državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je sprejela skupino mladih štipendistov Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (Asef) iz ZDA in Argentine, ki so v teh dneh v Sloveniji na desettedenskem obisku.

Sorodno