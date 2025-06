Weinstein v ponovljenem sojenju spoznan za krivega spolnega napada 24ur.com Nekdanji filmski mogotec Harvey Weinstein je bil v New Yorku spoznan za krivega spolnega napada. Porotniki so sodnika Curtisa Farberja obvestili, da so producenta spoznali za krivega kaznivega dejanja spolnega napada nad Miriam Haley, nedolžnega iste obtožbe v zvezi s Kajo Sokolo, brez odločitve pa so zaenkrat v primeru Jessice Mann.

