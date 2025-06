Mednarodna vojaška vaja Jadranski udar bo potekala tudi na območju Velenja Novice.si Od 13. do 24. junija bo v Sloveniji potekala dvanajsta mednarodna vojaška vaja Jadranski udar, ki jo organizira Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami. Vaja bo potekala na več lokacijah po državi, tudi na območju Šaleške doline. Tam bodo aktivnosti potekale v okolici rudnika Velenje ter ob Šoštanjskem, Velenjskem in Škalskem jezeru. V usposabljanju bo sodelovalo pri ...

