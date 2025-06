Če bo odstrel medvedov pozen, bodo konflikti dobili pospešek Primorske novice Stroka je za letos predlagala odvzem 206 medvedov. Tako bi se približali številki 800 medvedov, to je prag, kjer se konflikti še ne pospešeno povečujejo. Aktualno dovoljenje za odvzem 206 medvedov pa je veljavno do konca naslednjega in ne do konca letošnjega leta, kot je predlagala stroka. V tem ...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Tina Šutej

Vladimir Prebilič

Milan Kučan