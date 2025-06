Ujetniki totalitarne preteklosti in agitpropovskih medijev Demokracija Piše: dr. Metod Berlec V tokratni Demokraciji znova opozarjamo na neverjetno velik vpliv, ki ga ima zadnji šef partije in prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan na slovensko politiko. Čeprav že več kot dve desetletji nima več nobene uradne funkcije, je njegov vpliv, če ne drugače, simbolno čutiti v različnih sferah slovenske družbe − od medijev do sodne veje oblasti. Na njegov »blagoslov« ...