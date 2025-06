Ribniški občinski svetniki so na sinočnji seji razpravljali o romski problematiki po tistem, ko so trije nasilni Romi fizično napadli župana Sama Pogorelca, policistko in sina ene od občinskih uslužbenk. Kot prva občina do zdaj so vlado pozvali, naj sama prevzame reševanje romskih vprašanj v njihovi občini, tudi za ceno, da občina ostane brez 180.000 evrov, ki jih dobi za ta namen. “Vzemite 180.00 ...