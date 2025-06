Nov izraelski napad na palestinske iskalce pomoči. GHF krivi Hamas za smrt petih humanitarcev. RTV Slovenija Viri iz bolnišnice Al Avda v Gaze so sporočili, da so izraelski vojaki znova streljali na palestinske iskalce pomoči in jih najmanj 13 ubili. Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) pa je obtožila gibanje Hamas, da je krivo za smrt petih njihovih sodelavcev.

Sorodno