Uredniki, novinarji in drugi predstavniki časopisov, ki so včlanjeni v evropsko zvezo manjšinskih dnevnikov Midas, prihajajo danes na Goriško. Med pobudniki in nato soustanovitelj zveze pred 25 leti je bil tudi Primorski dnevnik, ki bo gostitelj letošnje generalne skupščine. Pobudo za to je naš časopis dal v letu, ko obeležuje 80-letnico neprekinjenega izhajanja, Nova Gorica z Gorico pa je Evropsk ...