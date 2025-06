Odziv ministrstva na netočne in zavajajoče izjave o pokojninski reformi Vlada RS Objavljamo odziv na nekatere netočne in zavajajoče navedbe pobudnikov referenduma oz. t. i. delavske koalicije in Sindikata zavarovalništva, ki te dni krožijo po medijih v zvezi s pokojninsko reformo.