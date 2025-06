Sindikat Fides zahteva ustavno presojo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti Nova24TV Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ključnih določb novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Po mnenju sindikata izpodbijane določbe grobo posegajo v ustavne pravice zdravnikov in zobozdravnikov ter ogrožajo dostopnost zdravstvenih storitev za paciente. Fides je sodišču predlagal ...

