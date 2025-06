Po nogometni tekmi v Helsinkih umrl navijač 24ur.com Nogometni navijač, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Finsko in Poljsko, je umrl, so sporočili pri finski policiji. Moški je med torkovo tekmo doživel napad in umrl dan pozneje. Policija in finska zveza nista podali dodatnih podrobnosti.

