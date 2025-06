Vse več beguncev na svetu: Na vrhu črnega seznama Sirijo zamenjal Sudan Dnevnik Število beguncev in razseljenih ljudi zaradi vojn in preganjanja po svetu se povečuje. Letos se je povzpelo nad 122 milijonov, so ugotovili v agenciji Združenih narodov za begunce (UNHCR). Razlog za povečanje je nezmožnost rešiti večletne konflikte.

Sorodno