Martin Golob znova navdušuje z novo knjigo! Demokracija Piše: A. P. Pri založbi Družina je izšla nova, že tretja knjiga župnika v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici Martina Goloba. Po prvi z naslovom Na spletni prižnici in drugi, ki nosi naslov 365 dni z Božjo besedo, prihaja Na spletni prižnici 2. V njej je ubesedenih sto (od posnetih 166) najodmevnejših vlogov, ki jih ustvarja za spletni portal Aleteia že skoraj sedem let. Nekateri so prepričali z g ...

Sorodno