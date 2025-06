V Tehnoparku Celje pred počitnicami povečan obisk šolskih in vrtčevskih skupin Celje.info Eden glavnih ciljev Tehnoparka Celje je izkustveno izobraževanje otrok in mladih o naravoslovno-tehničnih vsebinah. Te jim približajo skozi posebne programe za vrtčevske, osnovno in srednješolske skupine. Število teh se je ... Beri dalje ...

Sorodno