Podelili priznanja najboljšim inovatorjem obalno-kraške in primorsko-notranjske regije Primorske novice Primorska gospodarska zbornica Koper in Regionalna gospodarska zbornica Postojna sta danes v Pivki podelili priznanja za najboljše inovacije v obalno-kraški ter primorsko-notranjski regiji. V prvi regiji so podelili tri zlata, tri srebrna in eno bronasto priznanje, v drugi pa štiri zlata, dve srebrni in dve bronasti.

