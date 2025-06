Nagrade GZS za inovacije: v ospredju Mahle in Gostol Gopan Primorske novice Severnoprimorska enota Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je v Kinogledališču Tolmin že triindvajsetič podelila priznanja najboljšim inovacijam severnoprimorske regije. Najvišje ocenjene so bile inovacij podjetij Mahle in Gostol Gopan.

