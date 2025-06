Ni in ni konca. Vlada določila nov davek Demokracija Piše: Moja Dolenjska Vlada je na današnji seji potrdila predlog, po katerem bodo morale občine zaračunavati takso za neizkoriščena stavbna zemljišča, in sicer od leta 2027 dalje. Motijo jih neaktivirana stavbna zemljišča. Nov davek bo znašal 30 centov na kvadratni meter stavbnega zemljišča. To pomeni, da bo davek za 500 kvadratnih metrov neizkoriščenega stavbnega zemljišča znašal 150 evrov letno. ...

