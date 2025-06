Poslanci potrdili predlog, proti le Levica in dva samostojna poslanca zurnal24.si Poslanci DZ so na izredni seji z 38 glasovi za in šestimi proti potrdili resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki med drugim uvaja višje izdatke za obrambno in varnostno politiko.

