Na razpis zdravniških specializacij dodatnih 14 prijav za družinsko medicino Lokalec.si Na spomladanski razpis specializacij s področja medicine je na nezasedena mesta za družinsko medicino prispelo dodatnih 14 prijav, in sicer 12 za območje celotne države in dve za posamezne izvajalce. Skupaj se je na razpis za to specializacijo letos prijavilo 41 kandidatov, 36 za območje celotne države in pet za posamezne izvajalce. Nezasedenih je tako ostalo 12 mest za specializacije pri posamez ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Challe Salle

Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Ana Roš

Janez Janša