Pozor, zapore cest: Maraton Franja v petek in soboto tudi v Domžalah domžalec.si Od danes pa vse do nedelje bo potekal že 44. Maraton Franja BTC City, ki velja za eno največjih in najbolj priljubljenih kolesarskih prireditev v Sloveniji. Letos ponuja kar sedem različnih tras, del tekmovanja pa bo znova potekal tudi v občini Domžale. Kronometer bo danes potekal skozi središče Domžal V petek, 13. junija, bo na sporedu vožnja na čas Ljubljana – Domžale – Ljubljana. Tekmovanje se ...

