V Narodnem muzeju na ogled razstava Barok v Sloveniji, arhitektura in uporabna umetnost Družina

V Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani so 12. junija 2025 odprli razstavo Barok v Sloveniji. Arhitektura in uporabna umetnost ali razkošje dveh stoletij – 17. in 18. stoletja.

