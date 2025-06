Obrambno ministrstvo je naročilo in plačalo prvih 12 havbic caesar RTV Slovenija Ministrstvo za obrambo (Mors) je danes dokončno potrdilo naročilo 12 od 18 samovoznih havbic caesar 6x6 MK verzije II. Zanje so plačali 87 milijonov evrov brez DDV oziroma dobrih 110 milijonov evrov z DDV, so potrdili na ministrstvu za obrambo.

