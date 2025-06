Že več kot 300 evrov za popravila table v Parku Ade Škerl in Sonje Plaskan Dnevnik Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da bodo tablo v Parku Ade Škerl in Sonje Plaskan še pred jutrišnjo parado ponosa vrnili na svoje mesto. V sredo so jo odstranili, da so lahko popravili poškodbe.

