Cena kmetijskih pridelkov v enem letu poskočila za skoraj 10 odstotkov Svet 24 Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so bili aprila v povprečju za 8,9 odstotka dražji kot aprila lani. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila po drugi strani za 18,7 odstotka višja kot v lanskem aprilu. Cene inputov v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem medtem znižale, medletno pa so zrasle, je objavil statistični urad.

