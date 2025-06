Ženska pred šolo vabila otroka v avto, ta se je prestrašil in zbežal Dnevnik Novomeški policisti preiskujejo dogodek, ki se je zgodil v torek pred eno od osnovnih šol v Novem mestu. Obveščeni so bili, da je bilo pred šolo neznano vozilo, v katerem je bila ženska, ki je v vozilo povabila učenca. Ta se je prestrašil in vrnil v

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Tadej Pogačar