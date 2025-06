Prenovili najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji RTV Slovenija Velenjsko plažo, ki je že sedem let zapored razglašena za najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji in jo je v lanskem letu obiskalo 120. 000 obiskovalcev, so prenovili. Cilj prenove je bil, da ustvarijo sodobno, dostopno in zeleno Velenjsko plažo.