Danes bi morali na preiskovalni komisiji, ki se ukvarja s preiskovanjem zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, sprejeti vmesno poročilo o zlorabah in nepravilnostih pri gradnji kanala, pa do tega ni prišlo zaradi izvedenega manevra s strani koalicije. Poslanka SDS Anja Bah Žibert, ki zaseda mesto predsednice komisi ...