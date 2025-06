Zadeva Happy happy: trije obsojeni na zapor in denarne kazni RTV Slovenija Nekdanji uslužbenec NLB-ja Jasmin Šljivar, posrednik Žarko Mijatović in Milan Stojinovič so bili obsojeni zaradi spornih in nezakonitih kreditov, ki so jih bančniki urejali kreditno nesposobnim kreditojemalcem in posrednikom.

