Poziv slovenskim turistom na Hrvaškem: "Ne kličite nas zaradi mravelj in sporov s sosedi v kampih" SiOL.net Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tudi letos pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Med drugim svetuje, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, spoštujejo predpise in so pozorni pri dvigovanju gotovine. V nekaterih turističnih ambulantah bo z zdravstveno kartico oskrba brezplačna, svetujejo pa še nezgodno zavarovanje.

Sorodno





Omenjeni Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Tanja Fajon

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar