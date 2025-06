V Ljudskem vrtu na prvem treningu 26 igralcev, Francoz Tshipamba podpisal do leta 2027 RTV Slovenija V Ljudskem vrtu so začeli priprave na novo sezono. Moštvu se je pridružil Isaac Tshipamba, 24-letni francoski krilni napadalec s koreninami iz Konga je podpisal pogodbo do poletja 2027.

Sorodno