Goljufi pobrali dobrih 80 tisočakov Primorske novice Prejeli so elektronsko pošto za nadgradnjo spletne banke, kmalu jih je poklical prijazni »uslužbenec« tehnične pomoči in po nekaj telefonskih sporočilih in klikih je goljufom prevara uspela. Od podjetja iz Nove Gorice so tako ukradeli 22.000 evrov, od podjetja iz Ajdovščine pa dobih 60.000 evrov. Policija znova opozarja, da prave banke na tak način ne poslujejo.

Sorodno









Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Nataša Pirc Musar