Jorgić in Kožul v Skopju v polfinalu dvojic Sportal Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta se na turnirju WTT Contender v Skopju uvrstila v polfinale igre dvojic. V četrtfinalu sta s 3:2 (8, -7, 9, -10, 8) premagala Japonca Joja Yokotanija in Shunsukeja Okana. V posamični konkurenci je bil v drugem krogu Jorgić s 3:2 (6, -9, 4, -7, 5) boljši od Lima Jonghoona, medtem ko je moral Kožul priznati premoč Indijca Manava Thakkarja, ki je zmagal s 3:0 (9, 10, 4).

