Skozi sito kvalifikacij Lucija Tarkuš in Anže Peharc Sportal Slovenski športni plezalci bodo imeli v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu dva predstavnika. Luciji Tarkuš, ki se je v polfinale uvrstila prvič letos, se je v moški konkurenci pridružil Anže Peharc, njemu so polfinalni in tudi finalni nastopi v zadnjem času postali stalnica.

