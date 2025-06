Nemci premočni, Woltemade s "hat-trickom" potopil Slovenijo Sportal Začelo se je evropsko prvenstvo na Slovaškem za igralce do 21 let. Na njem nastopajo nogometaši, ki so rojeni po prvem januarju 2002. Za evropsko krono se poteguje 16 reprezentanc. Med njimi je tudi Slovenija, ki je pod vodstvom Andreja Razdrha prvo tekmo odigrala danes proti Nemčiji in izgubila z 0:3. Slovenija se bo v skupini B udarila še z Anglijo in Češko.

