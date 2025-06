Gospodarski minister Han se je udeležil Slovenskega globalnega foruma, ki je potekal v Mariboru, kjer se je zavzel za to, da Slovenija ostane odprta za gospodarsko in razvojno sodelovanje. Vlado, v kateri sodeluje, so sicer zaznamovali protirazvojni ukrepi in eksodus slovenskih gospodarskih družb v tujino. Kot je povedal Han, je svet in Slovenija z njim pred veliki izzivi. Trgovinske in prave voj ...