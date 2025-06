Zakaj je Izrael bombardiral Iran in česa neuvrščena Slovenija noče videti PORTAL PLUS Izraelski preventivni napad na iranski jedrski program je pobotal slovensko predsednico in premierja, ki sta v skupni izjavi in pričakovano posredno obsodila izraelsko potezo. Neuvrščena zunanja politika, ki jo Slovenija vse bolj agresivno uveljavlja po letu 2022, v izraelskem napadu vidi predvsem grožnjo teokratskemu režimu v Teheranu, ki je glavni sponzor terorističnih skupin na Bližnjem vzhodu....

Sorodno



































































Omenjeni Evropska unija

Iran

Izrael Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar