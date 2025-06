FOTO: Slovenske železnice posodabljajo vozni park Lokalec.si V petek, 13. junija 2025, so Slovenske železnice uradno predstavile prvi dve od skupno dvajsetih naročenih dizelskih garnitur Stadler SŽ 610 DMG (podserija 100). Preostale garniture bodo dobavljene do konca leta 2026. Garnitura SŽ 610-101/102 je na svoji prvi vožnji zapeljala na relaciji Ljubljana–Grosuplje, kjer so jo z navdušenjem pozdravili otroci iz bližnjega vrtca. Novozapeljane garniture bod ...

