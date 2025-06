Samovozeči taksiji kmalu na londonskih cestah Dnevnik Ameriški ponudnik prevozov in dostave Uber bo v Veliki Britaniji prihodnje leto v okviru pilotnega projekta uvedel samovozeče taksije, so pred dnevi sporočili iz podjetja in britanske vlade. Samovozeča vozila bodo na voljo v Londonu, pozneje, ko bo

Sorodno