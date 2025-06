Berlinčani dvignili vstopnico za finale rokometne LP 24ur.com Lanxess Arena v Kölnu je že 16. v nizu prizorišče najbolj vznemirljivih in odločilnih tekem v rokometni Ligi prvakov. V prvem polfinalu sta se pomerila nemški Füchse Berlin in francoski Nantes. Berlinčani so zanesljivo slavili (34:24) in se uvrstili v nedeljski finale. Druga tekma med Barcelono in Magdeburgom se začne ob 18. uri. Prenos na VOYO.

