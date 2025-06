Polfinale rokometne Lige prvakov: Füchse Berlin - Nantes 18:12* (polčas) 24ur.com Lanxess Arena v Kölnu je že 16. v nizu prizorišče najbolj vznemirljivih in odločilnih tekem v rokometni Ligi prvakov. Na letošnjem zaključnem turnirju je prvi favorit branilec naslova iz španske Barcelone, po zvezdah pa želijo poseči tudi francoski Nantes ter nemška Füchse Berlin in Magdeburg. Prenos na VOYO. V prvem polfinalu se merita nemški in francoski predstavnik. Berlinčani ob polčasu vodij...

Sorodno