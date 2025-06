40-letnica podpisa sporazuma v Schengenu: prost pretok ljudi in blaga vse bolj omejen RTV Slovenija Francija, tedanja Zvezna republika Nemčija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg so pred 40 leti v luksemburški vasi Schengen podpisale sporazum, ki je omogočil prost prehod med državami. Schengensko območje danes šteje 29 držav in 450 milijonov ljudi.

Sorodno