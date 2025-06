Slovenski bloger, youtuber, pisatelj in podjetnik Tomaž Gorec, znan po svojih intervjujih in spletnih vsebinah, se je znašel v središču neprijetne in nevarne situacije. Po objavi pogovora z Zalo Klopčič, mlado članico podmladka SDS in predsednico Društva Nova smer, je prejel grožnjo s smrtjo – po lastnih besedah zaradi političnega prepričanja njegove gostje.

V podk