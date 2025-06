Škof Saje na Forumu za mir v Kopru: Vera je most do sožitja in pravičnosti Radio Ognjišče Na II. Forumu za mir, ki danes poteka v Kopru, je zbrane nagovoril predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. V nagovoru je poudaril, da je vera v svojem bistvu temelj miru, upanja in sožitja, saj povezuje ljudi v skupnem prizadevanju za zaščito življenja, dostojanstva in temeljnih vrednot.



