Regres za letni dopust: javnim uslužbencem 1341,61 evra, drugje tudi do 2800 evrov RTV Slovenija Regres za letni dopust morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače izplačati do 1. julija. Letos so najvišje regrese izplačali v bankah in energetiki, osmoljenci so javni uslužbenci.

