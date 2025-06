Na cestah 'reka pločevine': v smeri Hrvaške večkilometrski zastoj 24ur.com Vikend in lepo vreme sta na ceste znova prinesla množico popotnikov, kar ponekod že povzroča zastoje. Na koncu podravske avtoceste med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški je tako nastal štirikilometrski zastoj, medtem ko je zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg kilometer in pol. Gneča je sicer tudi na nekaterih drugih odsekih avtoceste.

