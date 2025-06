Stoletje in pol od odkritja prvega koliščarskega naselja na Ljubljanskem barju RTV Slovenija Ljubljansko barje je bilo pred tisočletji predalpsko jezero, na njegovem obrobju pa so ljudje kot varna in funkcionalna bivališča vzpostavili kolišča. Letos mineva 150 let od odkritja prvega koliščarskega naselja, ki mu je sledila še množica drugih.

